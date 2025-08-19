Un fanático provocó el rechazo de Bad Bunny durante un concierto al fallar en el grito de la consigna «Acho PR es otra cosa», un momento icónico en sus shows.

El artista, visiblemente decepcionado, interrumpió la dinámica al instante, lo que generó un incómodo silencio en el recinto antes de que la multitud reaccionara.

Las imágenes del hecho se viralizaron masivamente en redes sociales, evidenciando la alta expectativa que tiene el cantante para este ritual que incluso celebridades como Mbappé han ejecutado a la perfección.

Foto: badbunnypr Instagram