Los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico destacaron por su inclusión sin precedentes para la comunidad sorda, gracias a la incorporación de intérpretes de lengua de señas que tradujeron las líricas del artista al ritmo de la música, permitiendo a personas con esta condición «perrear» y disfrutar plenamente del espectáculo.

Los asistentes describieron la experiencia como «maravillosa», resaltando cómo la energía y el ritmo de los intérpretes iban a la par de cada canción, facilitando entender el vocabulario y el mensaje de la música urbana.

La iniciativa, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, representa una lucha por el derecho a la accesibilidad cultural, aunque se desconoce si el artista o su producción comentaron oficialmente al respecto.