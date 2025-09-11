Bad Bunny excluye deliberadamente a Estados Unidos de su gira mundial 2025-2026 por el temor a que ICE realizara redadas entre su público.

El artista, quien actualmente realiza una residencia récord de 30 conciertos en Puerto Rico, expresó esta preocupación en una entrevista, una decisión que trasciende lo musical para adentrarse en lo político y social.

Su gira «Debí tirar más fotos» recorrerá Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía, evitando así un riesgo que considera real para la integridad de sus seguidores.