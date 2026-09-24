Son estudiantes del bachillerato agropecuario del instituto nacional de San Francisco Gotera en Morazán; forman parte de la escuela agroecológica inclusiva de la fundación Perkin Educational Opportunities o PEOF por sus siglas en inglés, proyecto que ejecutan desde 2019.

La iniciativa nació ante la poca oferta de educación superior y de empleabilidad en Morazán, que obliga a los jóvenes a buscar oportunidades al terminar su educación media. El enfoque es simple, dotar a los estudiantes de herramientas para que puedan superarse, replicar lo aprendido en sus comunidades y vincular la educación con lo técnico.

Son un total de 108 estudiantes inscritos que aquí son capacitados en diferentes áreas agrícolas, una de ellas es la producción de aves, durante seis semanas los jóvenes aprenden cómo criar pollos de engorde, los cuidados que deben tener, hasta culminar con la preparación para su venta, lo novedoso es que no solo adquieren los conocimientos, sino que los ponen en práctica en su granja.

PEOF incluso le apuesta a una formación 100% orgánica. En sus talleres enseñan a producir sin utilizar químicos ni productos sintéticos, además de técnicas que permitan mitigar los efectos del cambio climático.

Los estudiantes también aprenden a comercializar, pues deben conseguir clientes reales a quienes vender los productos. Lo ganado es reinvertido para seguir produciendo.

Entre estos jóvenes hay historias de éxito, como la de Aldahir Hernández quien decidió poner en práctica lo aprendido en el curso y producir pollos de engorde, pero sin el uso de químicos.

Las mujeres, acá, rompen estereotipos, teniendo en cuenta que son entre el 30% y 35% de estudiantes inscritas, una de ellas es Daniela Gómez.

Todo este esfuerzo es gracias también al apoyo que organizaciones como la Fundación Gloria de Kriete brindó a PEOF, con la entrega de 125,000 dólares de inversión social a través del programa ayudando a quienes ayudan.

Además de la formación agrícola, la Fundación también prepara jóvenes en otras áreas, con diplomados en electricidad, repostería y mantenimiento básico de motocicletas, entre otros cursos.