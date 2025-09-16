Los habitantes y conductores de Ayutuxtepeque exigen soluciones definitivas para el deterioro crónico de sus calles, un problema que se repite en arterias principales como la primera avenida norte y la calle El Bambú.

Los vecinos critican que los trabajos de recarpeteo son meros parches que, debido a la constante vibración del transporte pesado, se descomponen rápidamente y reinician el ciclo de daños.

Ante la promesa de una inversión de 11 millones de dólares para el plan «San Salvador Centro, sin baches», la comunidad pide a las autoridades realizar estudios profundos que ataquen las causas de fondo y garanticen una reparación permanente.