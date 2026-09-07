Avión de carga de Amazon se estrella tras salirse de la pista en Miami

Un accidente aéreo registrado en el Aeropuerto Internacional de Miami dejó un saldo de cinco personas fallecidas. El hecho ocurrió luego de que una aeronave de carga de Amazon perdiera el control y se estrellara tras salirse de la pista.

El siniestro también dejó cinco personas heridas, quienes fueron llevadas a un centro hospitalario para recibir atención médica. Las autoridades señalaron que la aeronave correspondía al vuelo 7598 de Prime Air.

El avión era un Boeing 767-300 y había iniciado su recorrido en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.