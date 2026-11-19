Los ojos de las avestruces son más grandes que su cerebro. Pueden medir aproximadamente 5 centímetros de diámetro.

Esa característica les proporciona una excelente visión y les permite detectar posibles depredadores a grandes distancias.

Es fundamental para sobrevivir en las extensas llanuras africanas.

Sus ojos están ubicados a los lados de la cabeza, lo que les ofrece un amplio campo visual para vigilar el entorno.

Estas aves pueden alcanzar más de 2 metros de altura y pesar alrededor de 150 kilogramos. Eso las convierte en las aves más grandes del planeta.