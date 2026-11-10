Avenida Q llega a El Salvador: conoce el musical de Broadway que conquista al público con humor

El reconocido musical de Broadway Avenida Q llegó a El Salvador con una propuesta que combina títeres, actores, humor y situaciones cotidianas sobre los desafíos de la vida adulta.

La producción se presenta en el Teatro Millennium y busca acercar al público a una experiencia teatral diferente, con funciones programadas durante dos semanas más.

La obra cuenta con importantes reconocimientos internacionales, entre ellos tres premios Tony a mejor musical, mejor libreto y mejor partitura original. Su trayectoria también destaca por haber competido con Wicked, una de las producciones más reconocidas de Broadway.

La historia gira en torno a Princeton, un joven que acaba de terminar la universidad y busca encontrar su lugar en el mundo.

A través de sus experiencias, la producción aborda situaciones como conseguir empleo, pagar facturas, construir relaciones personales y enfrentar las responsabilidades de la adultez.

Uno de los elementos más llamativos de Avenida Q es la convivencia entre personajes humanos y títeres.

Aunque su propuesta visual puede recordar a programas infantiles, la historia aborda temas dirigidos exclusivamente al público adulto, por lo que el ingreso está permitido únicamente para mayores de 18 años.