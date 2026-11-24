Con quioscos inteligentes en diferentes puntos del país, es como se está preparando el Tribunal Supremo Electoral para que los salvadoreños puedan consultar la modalidad de voto que les corresponde, si residen en el extranjero; su centro de votación, si viven en El Salvador; así como sus datos en el registro electoral.

Mientras se habilita el portal de consulta, algunos salvadoreños ya se muestran entusiasmados por participar en los próximos comicios. Entre sus expectativas está la posibilidad de emitir el sufragio en los centros de votación a los que han acudido en elecciones anteriores.

Hasta septiembre, la presidenta del TSE reportó que el registro electoral contaba con un total de 6,534,389 salvadoreños inscritos, de los cuales 5.5 millones residen en el territorio nacional y 982,682 en el extranjero.