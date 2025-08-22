En prisión continuaran el proceso judicial las 16 personas que la Fiscalía General de la República vincula en la defraudación de más de 46,270,000 dólares al ofrecer lotificaciones que al final no eran entregadas.

Promesas de venta a nombres de distintas sociedades era parte del modus operandi de esta estructura identificada como Argoz, según investigaciones del ministerio público, ellos realizaban contratos de arrendamiento y una vez se finalizaba con el pago, les entregaban a sus víctimas las cartas de cancelación que con contaban con los permisos de ley.

Los fondos habrían sido utilizados para beneficio de los principales involucrados, empleados y amigos de confianza. Por ahora, el proceso avanzo a la etapa de instrucción.