Avanza la construcción del Aerocable en el área metropolitana de San Salvador

El proyecto del Aerocable en San Salvador continúa avanzando y hasta la fecha se han instalado 8 torres de un total de 23, según el reporte periodístico.

El sistema tendrá capacidad para transportar 3,500 pasajeros por sentido cada hora y, de acuerdo con el Viceministerio de Transporte, será una alternativa que contribuirá a reducir el tráfico vehicular en el área metropolitana. El proyecto contará con cuatro estaciones, Sacromonte, Universidad de El Salvador, Centro de Gobierno y Centro Histórico.

Las autoridades explicaron que el proceso es secuencial y requiere que los postes y estaciones estén colocados para conectar los cables, los motores y el sistema eléctrico y mecánico antes de realizar las pruebas. |