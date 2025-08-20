El exministro de Seguridad, Benito Lara, estuvo esposado en el quinto día del juicio en su contra luego que el tribunal primero de sentencia revocara las medidas sustitutivas y ordenara su detención, Lara aseguró que le sorprendió la decisión del juez, ya que la semana pasada se había rechazado una petición similar presentada por la Fiscalía.

El juicio se mantiene en la etapa en que los testigos presentados por la fiscalía rinden su declaración, Noé el nombre clave de uno de ellos ha hecho señalamientos y de acuerdo a un abogado del exalcalde de San Salvador, Noé mencionó a figuras del partido Arena entre estos dos exediles, mientras Lara se defiende de la decisión que tomaron los jueces.

Se tiene previsto que el juicio se desarrolle hasta el 22 de agosto, fecha en la que ya se debería tener con todos los argumentos de la defensa y la declaración de al menos dos testigos clave.