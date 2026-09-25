Avanza instalación de pasarela en San Marcos

La mayor parte de la infraestructura de la nueva pasarela de San Marcos ya se encuentra instalada, tanto las gradas como el corredor de este puente peatonal han sido colocados, por lo que en poco tiempo finalizarán toda la construcción y montaje, algo que han estado esperando los residentes de este sector y quienes se desplazan diariamente hacia sus trabajos.

Una de ellas es doña Bianca, quien tiene 25 años de vivir en este sector, y cada día cruza al menos 8 veces la autopista a Comalapa.

Y es que doña Bianca reside en la colonia Los Héroes, ubicada justo al frente de donde se encuentra la pasarela, y dice que la mayoría de sus vecinos tienen discapacidad visual por lo que espera que este puente peatonal les ayude a cruzar de una forma más segura, entre las personas no videntes se encuentra don Arnoldo, quien menciona que él y su esposa tienen que cruzar esta autopista, la cual considera muy peligrosa, por lo que la nueva pasarela será de mucha ayuda, pero espera que cuente con condiciones que les facilite utilizarla.

Cada día son decenas de personas las que cruzan la autopista a Comalapa, por lo que elementos del Viceministerio de Transporte detienen el tráfico para ayudarles a cruzar mientas se instala la pasarela.

La antigua pasarela fue retirada en julio debido a que se encontraba dañada y deteriorada, ahora la nueva infraestructura incluso tendrá una mayor altura para evitar incidentes con el transporte pesado.