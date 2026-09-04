¡Avanza el metrocable! Instalan la torre 7 de las 23 previstas para el proyecto

El Ministerio de Obras Públicas instaló la séptima torre de un total de 23 que forman parte del proyecto del metrocable. El proyecto busca mejorar la movilidad de los habitantes del distrito de Mejicanos hacia San Salvador Centro.

El sistema espera beneficiar a más de 3000 personas por hora y contará con cuatro estaciones ubicadas en Zacamil, Universidad del Salvador, Centro de Gobierno y Centro Histórico.

Mientras continúan los trabajos de construcción, un tramo de la 23 calle Poniente, en sentido hacia la Diagonal Universitaria, permanecerá cerrado.