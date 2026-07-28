Avances en reconstrucción de cine Libertad

El Salvador contará con su primera sala de cine Imax, la cual estará ubicada en el renovado cine Libertad, en el centro histórico de San Salvador. Actualmente, los trabajadores realizan los últimos acabados, mientras que la mayor parte de la obra ya ha sido completada, la expectativa entre los salvadoreños es alta.

Jorge guzmán de 73 años, recordó que durante su juventud acudía con frecuencia al cine Libertad, donde pagaba 30 centavos de colón por cada función. Ahora espera la apertura del recinto para disfrutar, una vez más, de la experiencia cinematográfica.

Otros ciudadanos consideran positiva la recuperación de este tipo de inmuebles, que durante décadas fueron puntos de encuentro y recreación para las familias salvadoreñas, fue inaugurado en 1930 como cine popular. En 1970, en ese mismo lugar, se construyó el cine Libertad, que operó durante al menos 15 años antes de quedar en estado de abandono.

La reconstrucción contempla un edificio de cuatro niveles, tres salas de proyección, tecnología de audio inmersivo, áreas culturales y educativas, cafetería, terraza y otros espacios destinados al público. La inversión en el proyecto supera los $13 millones.