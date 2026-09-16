Avances en instalación de pasarela en terminal del Sur

Avanza la construcción de la nueva pasarela sobre la carretera a Comalapa, a la altura de la terminal del Sur, una zona por la que transitan a diario miles de salvadoreños hacia sus trabajos y centros de estudio. La infraestructura anterior fue retirada entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio debido a daños estructurales que representaban un riesgo para los peatones.

Pese a que en el lugar ya se encuentran instaladas las bases de la nueva estructura, los ciudadanos recalcan la importancia de agilizar los trabajos.

Aunque la falta de la pasarela es sustituida por la asistencia de los gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte que se encargan de dar paso a los peatones y detener el tránsito vehicular, está acción retrasa el tiempo de desplazamiento de los conductores.

Recientemente el Viceministerio de Transporte compartió en sus redes sociales oficiales que avanza en la fabricación, soldadura, ensamblaje de módulos metálicos, pruebas de cimentación y topografía de la nueva pasarela definitiva en San Marcos frente a la terminal del Sur.