Los avances tecnológicos en la lucha contra el cáncer de mama han transformado el panorama terapéutico, especialmente con el desarrollo de inmunoterapias como el pembrolizumab que activan el sistema inmunológico contra células tumorales.

Estos tratamientos, que se combinan con quimioterapia tradicional, han demostrado prolongar significativamente la supervivencia global y el período libre de enfermedad en pacientes con subtipos agresivos como el triple negativo.

Además, la investigación en marcadores moleculares permite identificar alteraciones genéticas hereditarias, lo que facilita estrategias preventivas personalizadas que pueden incluir cirugías profilácticas o preservación de fertilidad según cada caso particular.