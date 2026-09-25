Avances en el calendario electoral

El próximo 1 de octubre iniciará la presentación de solicitudes de inscripción de candidatos y candidatas a presidente y vicepresidente de la república, y de diputados a la Asamblea Legislativa, según detalla el calendario electoral. Manteniéndose habilitado hasta el 19 de noviembre, para que los aspirantes presenten al Tribunal Supremo Electoral toda la documentación respectiva.

Y hasta el 25 de noviembre el TSE deberá notificar la resolución sobre las solicitudes de inscripción, en caso se requiera subsanaciones, los candidatos tendrán hasta el 1 de diciembre para presentarlas. Y el 2 de diciembre de deberá notificar si su inscripción fue definitiva o denegada. La resolución final, notificación y publicación será entre el 17 y 23 de diciembre, tanto presidencial como diputados.

Para los comicios del 28 de febrero de 2027, tres partidos han presentado formulas presidencial. Nuevas Ideas con el presidente actual Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa; Arena con Maytee Iraheta y Verónica Henríquez y el FMLN, Rafael Aguirre y Madai Santos.

Mientras que el plazo para presentar las solicitudes de inscripción a candidatos a concejos municipales será del 9 al 19 de noviembre, estas tienen que ser presentadas ante la junta electoral departamental respectiva. También contarán con un tiempo de revisión y para subsanaciones. El TSE tendrá hasta el 23 de diciembre para notificar y publicar resoluciones finales.

10 partidos políticos han manifestado que participarán en estos comicios.