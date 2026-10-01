Avances en construcción de aerocable

Una nueva torre se suma a la primera línea del metrocable en El Salvador, como parte del montaje de la infraestructura que sostendrá este sistema de transporte.

Con esta instalación, ya son 10 de las 23 torres previstas, cada estructura tiene 20 metros de altura y formará parte de los aproximadamente 3.5 kilómetros de recorrido entre Zacamil y el centro histórico de San Salvador.

Uno de los principales cambios que se espera con el metrocable es el tiempo de traslado, según las proyecciones un recorrido que actualmente puede tomar cerca de una hora podría reducirse a unos 15 minutos, contará con 153 cabinas, con capacidad para alrededor de 10 pasajeros cada una, el sistema tendrá una capacidad de transportar hasta 7,000 pasajeros por hora y beneficiaría a más de 200,000 personas.

Mientras se instala esta estructura, también avanzan los trabajos en las obras viales complementarias y en las estaciones que estarán ubicadas en Zacamil, Universidad de El Salvador, centro de gobierno y centro histórico.