Las autoridades de tránsito en San Salvador impusieron una multa de 150 dólares a un motorista de la Ruta 16 por conducir con las puertas abiertas y sobrepasar la capacidad establecida de pasajeros, infracciones consideradas graves según el reglamento vial.

La unidad que realiza el recorrido desde la Cuarta calle Poniente hasta la Colonia Escalón fue sancionada durante un operativo de control, mientras usuarios manifestaron que la insuficiencia de transporte público los obliga a viajar en condiciones riesgosas durante horas pico.

Estas prácticas son recurrentes en microbuses y autobuses urbanos donde los conductores priorizan la recolección masiva de pasajeros sobre la seguridad vial, según confirmaron las autoridades.

Entre otras infracciones comunes destacan el estacionamiento prolongado en paradas, permisos de línea vencidos y la alteración no autorizada de tarifas que afectan regularmente a los usuarios del sistema de transporte capitalino.