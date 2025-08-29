El Salvador destruyó narcóticos valuados en 798 mil dólares pertenecientes a 19 casos judicializados, incautados en operativos en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate.

Las sustancias, que incluían cocaína, marihuana y metanfetaminas, fueron decomisadas en diferentes fechas y representan evidencias de procesos legales ya concluidos.

Las autoridades realizaron la destrucción mediante incineración controlada, siguiendo protocolos de seguridad y transparencia para evitar su desvío al mercado ilegal.

Este operativo refuerza la política de cero tolerancia del gobierno contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.