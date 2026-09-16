Autoridades federales investigan si Hayden Panettiere consumió oxicodona falsificada antes de morir

Las autoridades federales investigan si la actriz Hayden Panettiere consumió drogas ilícitas de un traficante en el sur de California, luego de que los paramédicos la encontraran en paro cardíaco el 16 de agosto.

El forense del condado de Greenville no publicó el informe de la autopsia ni la causa o forma de la muerte de la mujer de 36 años, alegando que los resultados toxicológicos están pendientes.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas y autoridades del área de Los Ángeles han interrogado a varias personas sobre las circunstancias que rodean el fallecimiento de la residente de California.

La investigación se centra en el hecho de que consumió lo que se describió como oxicodona falsificada, según fuentes familiarizadas con el caso.

Los informes recientes atribuidos a fuentes anónimas son rumores no verificados que han contribuido a la difusión de información contradictoria.