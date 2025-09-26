Las autoridades han destruido narcóticos incautados por un valor que supera los 35 millones de dólares, en una operación que cierra al menos doce casos investigativos.

Entre las sustancias eliminadas destacan 1,400 kilos de cocaína, encontrados a la deriva en altamar el pasado 16 de septiembre, y 577.5 gramos de brownies de marihuana.

Esta incautación, que también incluyó cinco plantas de marihuana y 1,632 gramos de la misma hierba, representa un duro golpe al narcotráfico, cuyas operaciones serán judicializadas próximamente ante los tribunales competentes.