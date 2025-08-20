El Salvador ha incautado al menos diez toneladas de cigarrillos de contrabando, los cuales fueron destruidos en presencia del ministro de Hacienda, Jerson Posada.

El titular de la cartera precisó que estas 7.6 millones de unidades representan una evasión fiscal de 2.1 millones de dólares, mermando las arcas estatales.

Para erradicar esta actividad ilícita, que desestabiliza los mercados y perjudica a los comercios legítimos, las autoridades destruyeron la mercancía en Metapán y trabajan en modernizar el marco legal contra el crimen organizado que está detrás de estas operaciones.