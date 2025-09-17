1.4 toneladas de droga fueron localizadas a 900 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, valorada aproximadamente en 35 millones de dólares.

Según expresaron los funcionarios, esta droga fue localizada el bultos flotando en el agua, esta es una modalidad que utilizan los narcotraficantes para intercambiar la embarcación que transporta la mercancía y que otro grupo pase por ella, de esta manera evitan que un mismo barco se quede con toda la droga de ser interceptados.

Solo este año, las autoridades destacan que han incautado 22.1 toneladas de todo tipo de droga, la cual está valorada en el mercado en 545.1 millones de dólares.