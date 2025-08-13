Dos semanas después de los sismos de 5.9 y 5.6 grados con epicentro en Guatemala, las familias del distrito de San Lorenzo, Ahuachapán, siguen viviendo bajo temor y precariedad.

Según autoridades locales, 242 viviendas presentan daños leves, 72 son inhabitables y 23 quedaron totalmente destruidas. Muchos pobladores han optado por dormir en refugios temporales o mudarse con familiares, mientras el Ministerio de Vivienda y el MOP construyen albergues provisionales y retiran escombros.

Hasta ahora, han entregado cinco casas nuevas y trabajan en 100 más, aunque la actividad sísmica persiste: 146 de los más de 800 temblores registrados han sido perceptibles.