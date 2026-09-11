Autopsia confirma homicidio de hombre de 60 años en Sonsonate Oeste

Un hombre de 60 años fue hallado sin vida en un terreno de cultivo del municipio de Acajutla, en Sonsonate Oeste, según informó la Policía Nacional Civil tras una inspección realizada el pasado 8 de septiembre.

La autopsia practicada a la víctima confirmó que se trató de un homicidio, ya que el cuerpo presentaba diversas laceraciones y una herida mortal producida con arma blanca.

Ante estos hechos, equipos de la Policía de Inteligencia e Investigaciones han desplegado un operativo para dar con el paradero del responsable del crimen. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos.