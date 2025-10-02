Desde el kilómetro 6 de la autopista Comalapa se observa la magnitud de esta arteria vial, que cada día es utilizada por más de 66 mil conductores.

La importancia de esta vía radica en que conecta localidades como San Marcos y San Jacinto, además de servir como acceso directo al Aeropuerto Internacional de El Salvador, lo cual la convierte en un punto estratégico para el tránsito y la economía.

Su relevancia se fortalece porque facilita la movilidad de miles de viajeros y dinamiza el comercio en la región.