Autoconocimiento y patrones repetitivos: ¿por qué a veces sentimos que siempre ocurre lo mismo en relaciones y entornos?

Identificar por qué una persona repite los mismos patrones en relaciones de pareja, amistades, trabajo o estudios es el primer paso para reconocer que la vida está comunicando algo a través de esas repeticiones.

Las constelaciones familiares son una herramienta de autoconocimiento que ayuda a identificar la parte inconsciente detrás de los patrones, ya que lo consciente permite ver que algo se repite, pero no la causa externa.

En una constelación se pueden observar experiencias propias o de personas anteriores como padres, abuelos, tíos abuelos o hermanos mayores que se repiten, lo que permite ver la línea del patrón.

La reacción surge a través de un estímulo, y comprender cómo se desarrolla ese patrón permite hacerse más consciente del momento en que se activa. La constelación familiar ofrece un camino de solución al hacer más consciente el desarrollo del patrón.