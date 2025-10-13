Un autobús de transporte colectivo quedó varado y colgando peligrosamente en el paso a desnivel que conecta la carretera de Oro con el puente San José, en Soyapango.

Según reportes de la Policía Nacional Civil, la unidad habría perdido control y retrocedido hasta quedar suspendida sobre la vía.

Las autoridades procedieron a cerrar un carril para realizar las labores de remolque, lo que generó afectaciones en el tráfico hasta que el vehículo fue retirado.

Afortunadamente, el saldo del percance solo incluye daños materiales en la infraestructura del paso a desnivel.