$825 millones recibió El Salvador en concepto de remesas familiares, durante el mes de agosto, $47 millones de dólares menos respecto a julio cuando se reportaron $872.5 millones, aunque al sumar los primeros 8 meses del año, el acumulado de $6,535.2 millones de dólares, lo que representa un aumento del 18.3% respecto al año anterior., según el Banco Central de Reserva.

El 92.5% de estas remesas provienen de estados unidos, por lo que las medias implementadas por el gobierno del Donald Trump podrían implicar que la reducción continúe durante los próximos meses señala el economista Balmore López

La remesa global promedio es de $351 dólares, la mayoría de los montos que reciben los salvadoreños han sido destinados para consumo, pero actualmente se está modificando este comportamiento

Cabañas, Chalatenango y San Vicente son los departamentos que reportaron mayor crecimiento de las remesas según el BCR, aunque al desglosarlo por distrito San Salvador encabeza la lista

De enero a agosto se han realizado 17.9 millones de operaciones de remesas familiares, con un aumento del 4.4%