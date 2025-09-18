Cada vez son más los emprendimientos que se están aperturando en diferentes puntos del país, este negocio inició su funcionamiento desde hace seis meses, los esposos Durán son los encargados de preparar deliciosas pupusas y tortas, las cuales puede acompañar con una bebida caliente o frío, ya que está abierto lunes a domingo desde las 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche, los propietarios dicen que debido a que hay más seguridad esto les permite trabajar hasta altas horas sin temor a ser víctimas de un delito. Por lo que los puede visitar en la carretera antigua a Zacatecoluca, en el desvió al Guaje en San Marcos.

Muchos salvadoreños destacan la calidad de los productos que ofrecen. En poco tiempo han logrado hacer varios clientes, quienes destacan el sabor de la comida, por lo que con frecuencia se detienen en este lugar, algunos prefieren comer en este pequeño, pero acogedor local o pedirlo para llevar y cenar en casa

Este negocio surgió por la necesidad de salir delante de los esposos Durán, ya que se quedaron sin empleo, por lo que cada día se esfuerzan por hacer crecer su emprendimiento. Si usted desea solicitar un pedido puede comunicarse con ellos al teléfono 6147 – 5173.