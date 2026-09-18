Aumentan usuarios del transporte colectivo por alza de precios de combustibles

El precio de la gasolina está llevando a algunos conductores a dejar sus vehículos en casa y buscar una opción más económica para movilizarse.

Es el caso de este Henry Bran, quien cada día se traslada desde la colonia Santa Lucía ubicada en Ilopango, pero ahora prefiere hacerlo en bus. Asegura que llenar el tanque se ha vuelto demasiado costoso y que el gasto en combustible ya no le resulta sostenible.

Como él, otros salvadoreños dicen que han comenzado a utilizar con mayor frecuencia el transporte colectivo para reducir el presupuesto que destinan diariamente a movilizarse.

Así lo ha hecho Josué Pacheco quien lleva una semana viajando desde Ilopango.

Y este cambio también comienza a ser percibido por quienes trabajan diariamente en el transporte colectivo, quienes aseguran que en los últimos días han observado un incremento en la cantidad de pasajeros sobre todo en las horas que rondan el ingreso a las oficinas.

Pese a esto hay conductores que debido a las distancias y la inaccesibilidad de algunas zonas donde laboran no se pueden plantear el dejar de usar su vehículo.

Este costo puede ser reducido significativamente a costa de la comodidad y el tiempo de viaje hacia su destino, ese es el caso de Silvia Navarrete quien viajó desde San Salvador a Zacatecoluca por menos de cinco dólares al usar el transporte colectivo.

Además de usar el transporte público, expertos en movilidad sugieren otras opciones para movilizarse.

Durante este 2026, el galón de gasolina ha registrado un incremento acumulado de un dólar con 28 centavos a nivel nacional. El precio de referencia en algunas gasolinas pasó de costar $3.85 a cotizarse en $5.13.