Aumentan precios del repollo

Vendedores del mercado central de San Salvador reportan un incremento en el precio del repollo, la unidad puede costar entre 4 a 4.50 dólares, según explicaron, está relacionado con el alza en los precios de los combustibles.

Mientras tanto, los clientes de mercado, consideran que el precio incrementó rápidamente y es más caro que días anteriores.

Pero ¿qué pasa cuando el repollo es uno de los ingredientes infaltables en las pupuserías? Tomasa Mena quien atiende su comedor señala que a pesar de este incremento ha decido no aumentar el precio de las pupusas, al hacerlo representaría una pérdida de clientela, espera que el precio del repollo pueda bajar en los próximos días.

Sin embargo, en los agromercados el precio del repollo ronda los $0.50 centavos el pequeño, un dólar el mediano y $1.25 el grande, es decir se encuentra entre 62% y 66% más barato que en el mercado central.