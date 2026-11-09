Aumentan los casos de dengue

Los casos sospechosos de dengue se encuentran al borde de la zona de alarma en el corredor epidemiológico, según la actualización correspondiente a la semana del 18 al 24 de octubre se notificaron 368 sospechosos, cifra que toca la línea amarilla del corredor, el límite entre la zona de seguridad y la de alarma. Un incremento del 27% en comparación al mismo periodo del año anterior.

El acumulado del año alcanzó 6.550 casos sospechosos, los laboratorios confirmaron 71 infecciones, 10 casos graves y cuatro fallecimientos. La curva viene en ascenso desde finales de junio, impulsada por las lluvias y la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

Se ha confirmado la circulación activa del serotipo denv-3 en el país.

Niños y adolescentes especialmente de 10 a 19 años concentran la mayor cantidad de consultas por sospecha.

Los departamentos con mayor número de casos incluyen San Salvador, San Miguel y La Libertad, seguidos por Santa Ana, Usulután, Sonsonate, La Unión y San Vicente.

Especialistas advierten que, de continuar la tendencia, el país podría entrar plenamente en la zona de alarma e incluso acercarse a parámetros de epidemia.