Las tasas de malnutrición también han aumentado entre niños menores de cinco años, entidades también advierten que las mujeres, los niños y las familias desplazadas son los más afectados por la prolongada crisis de Haití.

La violencia armada, el deterioro económico, la inflación persistente y la escasa producción agrícola continúan agravando la crisis en la nación caribeña, donde unas 4,239 personas fueron asesinadas en los primeros ocho meses de este año, de acuerdo con datos del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.