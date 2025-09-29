El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que en lo que va del año se ha registrado un incremento en los accidentes de tránsito, sin embargo, destacó que la fatalidad de estos hechos ha disminuido. Según las estadísticas oficiales, hasta la fecha se contabilizan 877 personas fallecidas, 83 menos en comparación con el mismo período del año anterior.

Como parte de las medidas para reducir la siniestralidad vial, desde 2024 se implementó el sistema de fotomultas, actualmente funciona en el bulevar Monseñor Romero y en la autopista a Comalapa, este mecanismo busca controlar el exceso de velocidad, una de las principales causas de los accidentes.

Aunque ya se encuentra listo el sistema de fotomultas en la carretera hacia el Puerto de La Libertad, las autoridades aún no han confirmado la fecha en que entrará en vigencia.