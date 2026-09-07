Aumenta consumo de microplásticos

Cada semana ingerimos 5 gramos de microplásticos en promedio, lo que equivale a una tarjeta de crédito, según especialistas, ya que las partículas de plásticos se encuentran en lo que comemos, bebemos, incluso en el aire que respiramos.

Según médicos, los microplásticos pueden afectar varios órganos y desencadenar enfermedades.

En El Salvador, cada día se generan más de 4,000 toneladas de desechos, un porcentaje de estas, terminan en los ecosistemas.

Pequeñas acciones pueden contribuir para tratar de reducir la cantidad de microplásticos que llegan a nuestro organismo, pero ¿es posible eliminarlos de nuestro cuerpo?

Los microplásticos representan un grave problema para los ecosistemas y para la salud de las personas.