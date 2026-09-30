¡Aulas y refugios! Escuelas del sur del Líbano inician el nuevo año escolar

El nuevo año escolar comenzó en el sur del Líbano en medio de una situación marcada por los desplazamientos y los ataques israelíes.

En algunas localidades, los centros educativos deben cumplir una doble función: atender a los estudiantes y servir como refugio temporal para familias que abandonaron sus hogares.

En Froun, la escuela pública local retomó sus actividades educativas mientras continúa albergando a personas desplazadas. Según su director, la matrícula se redujo a la mitad y el inicio de clases estuvo marcado por dificultades para encontrar alojamiento para algunos estudiantes. Ante este escenario, el centro destinó un piso para vivienda y otro para la enseñanza.