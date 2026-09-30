¡Aulas y refugios! Escuelas del sur del Líbano inician el nuevo año escolar

Familias desplazadas permanecen en centros educativos mientras estudiantes retoman sus estudios.

El nuevo año escolar comenzó en el sur del Líbano en medio de una situación marcada por los desplazamientos y los ataques israelíes.

En algunas localidades, los centros educativos deben cumplir una doble función: atender a los estudiantes y servir como refugio temporal para familias que abandonaron sus hogares.

En Froun, la escuela pública local retomó sus actividades educativas mientras continúa albergando a personas desplazadas. Según su director, la matrícula se redujo a la mitad y el inicio de clases estuvo marcado por dificultades para encontrar alojamiento para algunos estudiantes. Ante este escenario, el centro destinó un piso para vivienda y otro para la enseñanza.