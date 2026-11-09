Auge de construcciones verticales en El Salvador

Los efectos del cambio climático y la actividad sísmica han impulsado actualizaciones en los procesos de construcción, incorporando nuevas tecnologías, materiales y métodos que permitan desarrollar estructuras resistentes, seguras y adaptadas a las condiciones.

Especialistas mencionan que el salvador cuenta con condiciones técnicas y capacidad profesional para impulsar el crecimiento de las construcciones verticales, aunque este tipo de desarrollo todavía tiene una presencia limitada en un sector en específico, uno de los retos que tiene el rubro es promover las edificaciones de interés social.

Estos proyectos incorporan apartamentos que oscilan entre los 50 y 85 metros cuadrados. Especialistas del sector inmobiliario señalan que estos diseños buscan aprovechar mejor el espacio disponible, ante el crecimiento de las zonas urbanas y la menor disponibilidad de terrenos para nuevos desarrollos habitacionales y comerciales.

Para este año, la Opamss reporta 181 proyectos de construcción en altura, en diferentes etapas de desarrollo, una tendencia que cambia la forma de aprovechar espacios para vivir y trabajar.