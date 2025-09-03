Cáceres ocupó el cargo durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes.

Se le reclama un monto de más de 3,500,000 dólares por 44 irregularidades presentadas en depósitos en efectivo en cuentas de ahorro, pagos de préstamos y de tarjetas de crédito, además de una diferencia negativa entre sus ingresos y gastos de acuerdo a investigaciones.

La demanda también incluye a su cónyuge Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien se le señalan 11 inconsistencias en depósitos a cuenta de ahorro, adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto que supera los 340,0000 dólares.

También a su hija menor de edad por una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por 6,100 dólares.