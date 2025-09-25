Según la Fiscalía a Duarte Durán y a su grupo familiar se le identificó un total de 72 irregularidades patrimoniales, que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias detectadas se encuentran depósitos en cuentas corrientes, pagos a tarjetas de crédito entre otras.

A María Cristina Benítez de Duarte esposa del exfuncionario se le detectaron 4 irregularidades por un monto que superan los 79,300 dólares.

La audiencia preparatoria se realizó en la cámara segunda de lo civil de la primera sección del centro de San Salvador la cual admitió toda la prueba documental y pericial que le presentó la Fiscalía.