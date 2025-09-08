Según las investigaciones, Méndez Ortega le pagaba a Sandy Camila para que contactara a las víctimas y las llevara al lugar en donde él las explotaba sexualmente. Esta audiencia se desarrolló en el juzgado primero de paz de Sonsonate.

El pasado 23 de agosto la Fiscalía General ejecuto allanamientos en tres inmuebles propiedad de Carlos Norberto Méndez Ortega, quien fue detenido en flagrancia, acusado de explotación sexual en perjuicio de al menos seis víctimas.

Además, fueron rescatadas cinco menores de edad y una adulta a quienes, de acuerdo a las autoridades obligaban a consumir alcohol y drogas.