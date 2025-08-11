Con reserva total del caso se instaló la audiencia de imposición de medidas contra 18 imputados ligados al caso Argoz, quienes son señalados por la Fiscalía por lavado de dinero y defraudación a la economía, se estima que el monto supera los 46.2 millones de dólares, estos sujetos habrían ofrecido lotificaciones que nunca entregaron cuando las víctimas terminaban de pagarlas.

Los involucrados supuestamente operaban creando contratos de arrendamiento con promesas de venta a nombre de distintas sociedades, además, cuando se concluían los pagos acordados, entregaban carta de cancelación, sin embargo, esta no estaba inscrita en el registro de propiedad.

Posterior a la intervención de la corporación Argoz, por parte de las autoridades. Desde que se conoció el caso hasta el momento se han legalizado y entregado al menos 65,901 lotes a nivel nacional, de personas que habían cumplido con sus contratos.