Audiencia contra pandilleros por diversos delitos

120 integrantes del barrio 18 sureños enfrentan una audiencia única abierta en por el delito de agrupaciones ilícitas y tenencia de drogas, según la Fiscalía, operaban en colonias y comunidades de Soyapango y formaban parte de las estructuras cancha San José y Tribu Soyapango, los imputados delinquían en la colonia San José 1, 2 y 3, Sauce 1 y2.

El segundo proceso incluye a 79 pandilleros de la MS-13, señalados de mantener presencia criminal en diferentes zonas de Cabañas, Cuscatlán y San Vicente. La Fiscalía sostiene que durante años estas estructuras atemorizaron a los habitantes y que entre los procesados hay colaboradores, chequeos, observadores y homeboys, son procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

En ambos casos la Fiscalía busca condenas y las penas máximas, asegura tener pruebas que vinculan a los procesados con la pertenencia a estructuras criminales.