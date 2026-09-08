Audiencia contra pandilleros por diversos delitos

Cerca de 200 pandilleros enfrentan audiencia en dos procesos por varios delitos, entre ellos agrupaciones ilícitas.

120 integrantes del barrio 18 sureños enfrentan una audiencia única abierta en por el delito de agrupaciones ilícitas y tenencia de drogas, según la Fiscalía, operaban en colonias y comunidades de Soyapango y formaban parte de las estructuras cancha San José y Tribu Soyapango, los imputados delinquían en la colonia San José 1, 2 y 3, Sauce 1 y2.

El segundo proceso incluye a 79 pandilleros de la MS-13, señalados de mantener presencia criminal en diferentes zonas de Cabañas, Cuscatlán y San Vicente. La Fiscalía sostiene que durante años estas estructuras atemorizaron a los habitantes y que entre los procesados hay colaboradores, chequeos, observadores y homeboys, son procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

En ambos casos la Fiscalía busca condenas y las penas máximas, asegura tener pruebas que vinculan a los procesados con la pertenencia a estructuras criminales.