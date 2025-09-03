Más de $3.5 millones de dólares es el monto que no pudo justificar el exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña, quien es acusado enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, se encontraron 44 irregularidades presentadas en depósitos en efectivo en cuentas de ahorro, pagos de préstamos y de tarjetas de crédito, además de una diferencia negativa entre sus ingresos y gastos.

Cáceres desempeño el cargo durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.

En las pruebas que ha presentado el ministerio público se encuentra el expediente administrativo certificado por la Corte Suprema de Justicia, el cual contiene 6,000 folios, y pruebas bancarias.

Durante la audiencia probatoria en el proceso civil de enriquecimiento ilícito el ministerio público también señaló las inconsistencias financieras encontradas en el grupo familiar del exfuncionario.

El juicio civil contra Cáceres inició en el año 2024 y el fallo de este caso se dará a conocer el próximo viernes.