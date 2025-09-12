Por un presunto enriquecimiento ilícito de 392,989.62 dólares, la cámara ambiental de segunda instancia de Santa Tecla en La Libertad, llevó a cabo la audiencia preparatoria del juicio civil contra el exdiputado de Gana y fundador del partido político Fuerza Solidaria, Manuel Rigoberto Soto Lazo, junto a su esposa, Vanessa María Handal de Lazo.

Según la unidad anticorrupción de la Fiscalía General de la República, cuando Soto Lazo se desempeñó como diputado por Usulután entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, obtuvo un incremento patrimonial que no pudo justificar ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia.

A la pareja se le cuestionan 25 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, entre estos depósitos en efectivo, adquisición de vehículos, pagos a préstamos y tarjetas de crédito, así como gastos mayores a sus ingresos. Soto Lazo es señalado por 18 irregularidades por un monto de 332,409 dólares, y su esposa por 60,585 dólares en siete inconsistencias.

La Fiscalía solicita que el proceso avance a la fase final para que ambos devuelvan al estado el monto reclamado y sean inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos.

Meses atrás, la Corte Suprema de Justicia, también decidió llevar a juicio civil por enriquecimiento ilícito a cuatro exdiputados más: Silvia Ostorga, Abilio Orestes Menjívar y David Reyes de Arena, y Jesús Grande del partido Gana.