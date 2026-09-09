Audiencia abierta contra pandilleros de la MS por diversos delitos

456 homicidios agravados; 101 extorsiones agravadas; 109 privaciones libertad y otros delitos fueron cometidos por una estructura de la MS que operaba en San Miguel, entre el año 2012 y el 2022 según la Fiscalía, por lo que 43 miembros de este grupo terrorista enfrentaron la audiencia única abierta.

Todos fueron capturados bajo la implementación del régimen de excepción y son procesados por agrupaciones ilícitas.

Además, la Fiscalía asegura que estos miembros de pandillas asesinaron a un operador del sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil cuando el agente se encontraba de licencia, el crimen ocurrió el 28 de abril de 2026, en un punto de taxi ubicado 30.ª avenida sur, colonia San José, de la ciudad de San Miguel.

El ministerio público ha solicitado que los pandilleros sean condenados a la pena máxima por su rango y pertenencia a la estructura criminal.

Mientras que, en el departamento de Cuscatlán, 14 pandilleros del barrio 18 sureños también enfrentaron la audiencia única abierta, dos tienen el rango de palabreros y 12 son homeboys según la Fiscalía, que los acusa de estar vinculados a extorsiones, desapariciones de personas, privaciones de libertad, homicidios, entre otros delitos.

Agrega que los pandilleros operaban en el distrito de El Carmen, y fueron capturados entre el año 2022 y 2024 bajo el régimen de excepción.

Esta audiencia única abierta se desarrolla en el tribunal tercero contra el crimen organizado de San Salvador, y se prevé que se extienda durante dos días más.