Los atrasos en el puerto de Acajutla ya superan los 30 días, una situación que de acuerdo con la presidenta de Coexport se debe al incremento del comercio internacional.

Mientras que, en las aduanas, sostiene que los procesos se han agilizado y espera que para las próximas semanas se habilite un solo punto de control.

En cuanto a las exportaciones hacia Estados Unidos ha presentado una baja del 5.4%, si se compara el primer trimestre de este año con el del 2024, mientras que del total exportador paso de un 34.5% a un 30.6%, el motivo cambios en la demanda que ha impactado en gran medida al sector textil y un fenómeno que también enfatizan se repite a nivel global.

El país norteamericano continúa siendo el principal socio comercial de El Salvador, algunos empresarios incluso envían hasta el 90% de sus productos.

Al cierre de 2025, se espera que las exportaciones culminen en números positivos, con bienes y servicios se espera el monto ronde los 14,000 millones de dólares. Entre los servicios más demandados está turismo que representa más de 3,000 millones, call centers, aeronáutica, logística y la producción de películas.