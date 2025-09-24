En el primero de los dos derbis que recibirá en el Metropolitano, el Atlético de Madrid logró una sufrida victoria frente al Rayo Vallecano, en un partido marcado por la intensidad y la presión rival.

El gol inicial llegó al minuto 15 gracias a Julián Álvarez, quien aprovechó una precisa asistencia de Marcos Llorente que desequilibró la defensa visitante.

Aunque el equipo debió trabajar hasta el cierre de la primera parte, consolidó un triunfo clave que fortalece su posición en la liga y refuerza la confianza de su plantel.